Голубев: новый контракт – как новогодний подарок

Нападающий «Сибири» Денис Голубев прокомментировал игру с «Нефтехимиком».



«Последний матч года имел значение? Конечно, тем более так совпало, что это наш прямой конкурент, идёт за нами. Игра была за четыре очка. Но, конечно, всегда хочется побеждать в крайнем матче перед Новым годом и в первом матче после Нового года, чтобы хорошо закончить предыдущий год и хорошо начать следующий год.



«Нефтехимик» заряжен после Дальнего Востока? Им тоже надо нас догонять. И я думаю, что первый период мы проспали. И уже не первую игру: всю домашнюю серию начинали ни шатко ни валко. Не знаю, в чём причина кроется, но думаю, что разберёмся и будет по-другому. Но да, они быстро побежали: готовы физически хорошо и никакого сбоя не дал перелёт. Как по мне: они только первый период были быстрее нас, потом уже сказались перелёты и ночная жизнь. Они по любому жили по Москве. Когда ты просыпаешься, во Владивостоке и Хабаровске уже вечер. Ты, получается, неделю не видишь солнца.



Разняли с Артюхиным? Разочарований не было. Моя роль была – завести свою команду, у него – защитить своих ребят. Это хоккей, вид спорта мужской. Мы давно в лиге играем, и друг против друга уже сколько было потасовок и стычек. Я делал свою работу, он свою.

Но это и соперника сбило в каком-то смысле, они начали больше думать о том, как мне отомстить или ещё что-то. Перестали играть в хоккей. Такая была тактика.



Новый контракт? Я делаю всё, чтобы просит от меня тренерский штаб. И чем я силён, тем и занимаюсь. С новым контрактом играть не свободнее. Просто была возможность сейчас подписать и решили, поговорив с женой и семьёй, подписать его до Нового года. Получился как новогодний подарок.



Конёк «Сибири» – овертаймы? Я думаю, это совпадение. Никто не хочет играть в овертайме дополнительные пять минут. Любое очко на вес золота в данной ситуации. Всю домашнюю серию играли в овертайме и добились победы», – передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.