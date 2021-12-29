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Тренер сборной Чехии прокомментировал положительный тест на коронавирус в команде

Тренер сборной Чехии прокомментировал положительный тест на коронавирус в команде
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Тренер сборной Чехии Карл Млейнек прокомментировал получение положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды.

«Учитывая, что мы принимаем участие в чемпионате мира среди юниоров в сложных ковидных условиях второй год подряд, мы были готовы к тому, что такая ситуация может возникнуть.

Игра с Финляндией? Хоккеисты уже были тактически подготовлены и с нетерпением ждали матча, но после утренней информации мы сразу же отреагировали, изменили программу и уже на 100% сосредоточены на матче с Австрией.

Все встречи и видеоконференции будут проходить в режиме онлайн. Всего Австрия провела здесь три матча, включая подготовку, так что у нас достаточно материала для подготовки плана на игру. Мы считаем, что все наши тесты сегодня будут отрицательными и что завтра мы сможем начать матч с Австрией.

И последнее, но важное: я хотел бы сказать, что это была неожиданная новость для меня, потому что все наши игроки и члены команды реализации соблюдают правила организаторов и уважают турнирный пузырь», – цитирует Млейнека официальный сайт Чешской федерации хоккея.

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