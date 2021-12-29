Мартемьянов – о провалах команд, приезжающих с Восточной серии: это миф

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги встречи с «Нефтехимиком».

«Соперник предложил в первом периоде очень быстрый хоккей. Мы, к сожалению, были немного не готовы к этому. Где-то только минуте к 15-й проснулась более-менее команда. Во втором периоде взбодрились чуть-чуть, но удаления опять же подломали, инициатива перешла к сопернику. В третьем уже обе команды проявляли характер, и шла игра до гола. Забили хороший гол.

К сожалению, маленький процент выигранных вбрасываний, что не совсем понятно. По прошлым матчам претензий не было. И пропустили второй гол со вбрасывания. То, что три на три вырвали победу, порадовало нашу торсиду – это приятно. И с хорошим настроением вступаем в новый 2022 год. Этот календарный год, я считаю, мы завершили неплохо.



Отрабатываем ли 3х3 на тренировках? Здесь и ситуативно, и мастерство ребят, и терпение, и умение. Скажу, что мы отрабатываем это дело. Парни понимают, как надо играть. И если мы забиваем – значит, на правильном пути находимся. У нас есть тренировки три на три.



Две шайбы заброшены защитниками? Не всегда нужно подключаться защитнику, когда мы ведём в одну шайбу или счёт ничейный. Стараемся, чтобы защитники более консервативно сыграли. Но своевременное подключение к атаке мы приветствуем. Мы требуем от защитников и в контратаке поддержать наших нападающих. Если они ушли слишком глубоко, мы требуем, чтобы защитников страховали. Но это требование практически всех команд. Мы тоже самое исповедуем.



Команды, которые приезжают после Дальнего Востока, должны быть разобраны? Это миф. И то, что может соперник сыграл на одну игру больше нас, ни в коем случае не умоляет. И наоборот может заряжать: они с позитивным настроением с Дальнего Востока едут, очки взяли, три игры выиграли, очко в одной из них взяли. Живут все по своему времени. По московскому, уральскому. Все живут, просыпаются, ложатся спать – никаких проблем для них нет. Я это ещё понял, работая на Дальнем Востоке. Что никаких скидок на игру соперников нет абсолютно. Это в советские времена, когда мы летали. Самолёт задержался, прилетели поздно, всё возможно было. Прилёт самолета, расписание никто не изменит. Сейчас летают чартерами. Прилетают, тренируются дома, прилетают, по своему времени ложатся спать, ужинают, обедают, завтракают – всё по своему времени. Так что это не особо влияет. Сколько команд после Дальнего Востока приезжали – не помню, чтобы кто-то проваливал. Это миф.



Удаления Дениса Голубева? Не скажу, что у меня было недовольство. Все игровые моменты, партнёры заставляли лезть на пятак. Какие-то стычки. Не давать спуску сопернику – это нормальное явление для хоккея. Денис такой человек – он всегда лезет, надо или не надо. Когда не надо: высказываем. Сегодня надо было и команду взбодрить, и публику завести: это нормальное явление. У нас есть ещё ребята. Надеюсь, прибывшие в команду ещё больше духа придадут.



Лайпон уже доехал? Сегодня в десять вечера прилетает из Сочи», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.