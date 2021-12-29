Путин забросил в товарищеском матче семь шайб, Лукашенко – две
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Сегодня, 29 декабря, в Петербурге состоялся матч с участием президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Встреча проходила в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.
Главы двух государств играли за одну команду и обыграли соперника со счётом 18:7, сообщает «Р-Спорт».
По итогам матча Путин забил семь шайб, Лукашенко — две.
В составе команд выступали звёзды советского и российского хоккея, среди них — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. На лёд также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он поразил ворота соперника четырежды.
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