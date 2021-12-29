Источник: игроки и персонал сборной США готовятся так, как будто они будут играть

Американский журналист Крис Петерс рассказал о том, что молодёжная сборная США готовится к игре с командой Швеции на молодёжном чемпионате мира – 2022.

«Только что поговорил с источником в американской команде, который подтвердил, что два игрока, у которых был положительный результат перед вчерашней игрой, снова дали положительный результат. Скорее всего, они не вернутся. Сегодня утром тесты были завершены и отправлены в Эдмонтон для ускоренных результатов.

Остальная команда и персонал готовятся так, как будто они будут играть. Игроки из США прошли утреннюю тренировку по Зуму, поскольку они остаются в изоляции. Предполагая, что все получат разрешение сегодня вечером, игра против Швеция продолжит работу в соответствии с графиком. Так что держись пока крепче», – написал Петерс в «Твиттере».

Напомним, ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года был отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1 из-за двух заболевших игроков.