Источник: игроки и персонал сборной США готовятся так, как будто они будут играть

Американский журналист Крис Петерс рассказал о том, что молодёжная сборная США готовится к игре с командой Швеции на молодёжном чемпионате мира – 2022.
«Только что поговорил с источником в американской команде, который подтвердил, что два игрока, у которых был положительный результат перед вчерашней игрой, снова дали положительный результат. Скорее всего, они не вернутся. Сегодня утром тесты были завершены и отправлены в Эдмонтон для ускоренных результатов.
Остальная команда и персонал готовятся так, как будто они будут играть. Игроки из США прошли утреннюю тренировку по Зуму, поскольку они остаются в изоляции. Предполагая, что все получат разрешение сегодня вечером, игра против Швеция продолжит работу в соответствии с графиком. Так что держись пока крепче», – написал Петерс в «Твиттере».
Напомним, ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года был отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1 из-за двух заболевших игроков.
- 29 декабря 2021
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