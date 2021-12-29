Малкин: моё колено стало на 200% сильнее. Хочу играть ещё 3-4 года

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о перенесённой операции на колено.

«Я хочу играть, может быть, ещё 3-4 года. Не хочу каждую игру беспокоиться о своём колене… Теперь оно стало на 200% сильнее», – цитирует Малкина Pens Inside Scoop в «Твиттере».



Напомним, ранее Малкин провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня он перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный писок травмированных. Пока он не провёл ни одной встречи в текущем сезоне.



После 30 сыгранных матчей в текущем сезоне «Питтсбург» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 39 баллов. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.