Минское «Динамо» обыграло лидера Восточной конференции «Металлург»

Сегодня, 29 декабря, в Минске (Беларусь) на «Минск-Арене» местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой минчан со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



На 8-й минуте Артём Демков реализовал большинство после передач Тейлора Бека и Адама Альмквиста.



После 44 игр «Динамо» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции, «Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 66 баллов после 44 встреч.

Напомним, ранее «Металлург» и «Трактор» обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ сезона-2021/2022. Челябинцы набрали 65 очков в 45 играх, а «Магнитка» 66 баллов после 44 встреч. Обе команды стали недосягаемыми для идущего на девятом месте екатеринбургского «Автомобилиста», на счету которого 40 баллов в 44 встречах.