Источник: Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус

Встреча сборных России и Словакии на молодёжном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сообщают «РИА Новости». Встреча должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



По информации источника, положительный тест в составе россиян сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.



Напомним, сегодня, 29 декабря, матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00, отменили из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии.



За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

Новость по теме Источник: сборной России засчитали техническое поражение в игре со Словакией на МЧМ-2022