Встреча сборных России и Словакии на молодёжном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды. Это уже третья игра чемпионата, которая отменяется по причине коронавируса.

В связи со сложившейся ситуацией «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужно ли отменять молодёжный чемпионат мира — 2022?».

Напомним, сегодня, 29 декабря, матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00, отменили из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии.