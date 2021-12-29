Михайлов высказался о возможной отмене МЧМ после технического поражения сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал комментарий по поводу возможной отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Чемпионат мира — это международное соревнование. Только оргкомитет решает: отменять МЧМ или нет. Моё мнение разве что-то изменит? Наши ребята приехали туда соревноваться. Они готовятся к каждой игре. Вот и дальше надо продолжать готовиться к каждой игре», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Чемпионата Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста на коронавирус. Была информация, что его сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.