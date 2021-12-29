Михайлов высказался о возможной отмене МЧМ после технического поражения сборной России
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал комментарий по поводу возможной отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею.
«Чемпионат мира — это международное соревнование. Только оргкомитет решает: отменять МЧМ или нет. Моё мнение разве что-то изменит? Наши ребята приехали туда соревноваться. Они готовятся к каждой игре. Вот и дальше надо продолжать готовиться к каждой игре», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Чемпионата Павлом Левковичем.
Ранее сообщалось, что сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста на коронавирус. Была информация, что его сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.
Новость по темеНужно ли отменять молодёжный чемпионат мира — 2022?
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:20
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:29
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:49
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:09
-
19:00
Партнерский контент