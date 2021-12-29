Молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2022 может быть отменён в ближайшие часы

Бывший глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) и почетный президент Рене Фазель рассказал о возможной отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022.
– Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю — Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира.
– То есть они будут обсуждать, разумно ли продолжать турнир?
– Да, думаю, так. Через час или два вы узнаете больше, – сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, что ФХР подтвердила техническое поражение сборной России во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.
Сегодня, 29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.
До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).
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