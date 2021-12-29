Турнирная таблица МЧМ: Россия может не выйти из группы, если не наберёт очки в матче с США

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что молодёжной сборной России присудят техническое поражение в игре с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Таким образом, матч со сборной США станет решающим для россиян.

На данный момент все команды группы B провели по два матча. Лидирует в группе B сборная Швеции (6 очков), на втором месте идёт команда США (3), тройку замыкает Швейцария (3). На четвёртой строчке располагается команда России (3), пятое место занимает Словакия (0).

ФХР подтвердила техническое поражение россиян в игре со словаками. Таким образом, сборная Словакии наберёт три очка после официальной отмены встречи.

Для выхода из группы россиянам необходимо набирать очки в игре с США. В случае поражения в основное время, сборная России не выйдет из группы, если Швейцария наберёт хотя бы один балл в двух играх.