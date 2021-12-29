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Турнирная таблица МЧМ: Россия может не выйти из группы, если не наберёт очки в матче с США

Турнирная таблица МЧМ: Россия может не выйти из группы, если не наберёт очки в матче с США
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Сегодня, 29 декабря, стало известно, что молодёжной сборной России присудят техническое поражение в игре с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Таким образом, матч со сборной США станет решающим для россиян.

На данный момент все команды группы B провели по два матча. Лидирует в группе B сборная Швеции (6 очков), на втором месте идёт команда США (3), тройку замыкает Швейцария (3). На четвёртой строчке располагается команда России (3), пятое место занимает Словакия (0).

Турнирная таблица МЧМ-2022

ФХР подтвердила техническое поражение россиян в игре со словаками. Таким образом, сборная Словакии наберёт три очка после официальной отмены встречи.

Для выхода из группы россиянам необходимо набирать очки в игре с США. В случае поражения в основное время, сборная России не выйдет из группы, если Швейцария наберёт хотя бы один балл в двух играх.

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