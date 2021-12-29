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Каспарайтис – об отмене матчей на МЧМ: никакого смысла в таком турнире нет

Каспарайтис – об отмене матчей на МЧМ: никакого смысла в таком турнире нет
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отреагировал на техническое поражение сборной России во встрече со Словакией на МЧМ-2022.

«Очень странное решение, как так можно? Один человек сдал положительный тест — сразу отменили матч и поставили техническое поражение. Видимо, у них там какие-то свои правила или регламент. Конечно, никакого смысла в таком турнире нет. Неправильно ставить команде поражение без игры, сильнейшего надо выявлять на льду. Главное, что сейчас хочется сказать, – так это пожелать здоровья ребятам», – сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее сообщалось, что россиянам присудили техническое поражение из-за коронавируса. Сообщалось, что положительный тест сдал форвард Матвей Мичков.

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