Каспарайтис – об отмене матчей на МЧМ: никакого смысла в таком турнире нет

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отреагировал на техническое поражение сборной России во встрече со Словакией на МЧМ-2022.



«Очень странное решение, как так можно? Один человек сдал положительный тест — сразу отменили матч и поставили техническое поражение. Видимо, у них там какие-то свои правила или регламент. Конечно, никакого смысла в таком турнире нет. Неправильно ставить команде поражение без игры, сильнейшего надо выявлять на льду. Главное, что сейчас хочется сказать, – так это пожелать здоровья ребятам», – сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее сообщалось, что россиянам присудили техническое поражение из-за коронавируса. Сообщалось, что положительный тест сдал форвард Матвей Мичков.