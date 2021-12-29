Американский журналист – о МЧМ-2022: вы больше не можете играть этот турнир

Американский журналист Стив Корнианос поделился мнением о молодёжном чемпионате мира – 2022, на котором из-за коронавируса отменили уже три матча.

«Вы больше не можете играть этот турнир. Я действительно хочу, чтобы юноши соревновались и имели шанс запомниться на всю жизнь, но турнирная таблица и посев за медальные раунды сейчас поставлены под угрозу», – написал журналист Корнианос в «Твиттере».

Напомним, ФХР подтвердила техническое поражение сборной России во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



Сегодня, 29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).