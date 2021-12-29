Дементьев: а кому присуждать победу, если коронавирус будет обнаружен и у словаков?

Известный агент и эксперт в области молодёжного хоккея Алексей Дементьев прокомментировал техническое поражение сборной России в игре с командой Словакии на МЧМ-2022.

«У меня возник такой вопрос. А если, например, у сборной Словакии тоже появится игрок с положительным тестом на коронавирус, то кому присуждать победу в таком случае? Вопросов больше, чем ответов. В таком формате смысла в турнире нет. По появившейся в прессе информации, игроки находились в гостинице общего пользования. Не были соблюдены нюансы изоляции от посторонних людей. Очень много вопросов к организаторам», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что положительный тест обнаружили у форварда Матвея Мичкова.