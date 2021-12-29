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Петерс: в ближайшее время ожидается объявление об отмене МЧМ-2022

Петерс: в ближайшее время ожидается объявление об отмене МЧМ-2022
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Американский журналист Крис Петерс в «Твиттере» рассказал о том, что в ближайшее время будет объявление об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Ранее бывший глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) и почётный президент Рене Фазель сообщил, что президент ИИХФ Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира.

Напомним, ФХР подтвердила техническое поражение сборной России во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.

Сегодня, 29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.

До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

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