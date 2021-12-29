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Казанский: организаторы МЧМ были не готовы к проведению турнира. Это стыдобища

Казанский: организаторы МЧМ были не готовы к проведению турнира. Это стыдобища
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Комментатор молодёжного чемпионата мира – 2022 Денис Казанский прокомментировал отмену турнира из-за коронавируса.

«Ну вот и всё, молодёжный чемпионат мира закончен. Удивительно, что не могут объявить по-человечески. ИИХФ спихивает на Hockey Canada, она тоже ничего не может сказать. Мы здесь, естественно, всё это услышали. Но официального подтверждения нужно дождаться. Удивительный турнир, и самое главное, организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища», – сказал Казанский в сториз в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 29 декабря, ФХР подтвердила техническое поражение сборной России во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.

Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.

До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

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