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Кто из игроков сборной России может сыграть на МЧМ в следующем году?

Кто из игроков сборной России может сыграть на МЧМ в следующем году?
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Молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён после трёх игровых дней. Подопечные Сергея Зубова провели два матча: уступили Швеции (3:6) и обыграли Швейцарию (4:2). Представляем игроков сборной России, которые по возрасту могут сыграть на следующем МЧМ, который пройдёт в Новосибирске и Омске.

Голкиперы: никто

Защитники: Владимир Грудинин, Никита Новиков и Арсений Коромыслов

Нападающие: Никита Чибриков, Матвей Мичков, Фёдор Свечков и Данила Юров.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года должен пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

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