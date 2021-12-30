Кто из игроков сборной России может сыграть на МЧМ в следующем году?

Молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён после трёх игровых дней. Подопечные Сергея Зубова провели два матча: уступили Швеции (3:6) и обыграли Швейцарию (4:2). Представляем игроков сборной России, которые по возрасту могут сыграть на следующем МЧМ, который пройдёт в Новосибирске и Омске.



Голкиперы: никто



Защитники: Владимир Грудинин, Никита Новиков и Арсений Коромыслов



Нападающие: Никита Чибриков, Матвей Мичков, Фёдор Свечков и Данила Юров.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года должен пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».