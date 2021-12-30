ИИХФ официально объявила об отмене МЧМ-2022

Международная федерация хоккея официально объявила об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года.
«Следуя рекомендации Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции молодёжный чемпионат мира 2022 года будет отменён, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников.
Решение было принято после положительного заключения по делу игрока сборной России, что предусматривало бы техническое поражение россиян в матче России со Словакией, намеченном на 30 декабря. Эта игра стала третьей отменённой из-за положительных случаев, после игр Швейцария – США и Финляндия – Чехия.
Помимо обеспечения здоровья и безопасности участников, Совет ИИХФ постановил, что в связи с техническими поражениями спортивная целостность турнира была поставлена под угрозу, и мероприятие должно быть отменено», – написано в заявлении на сайте ИИХФ.
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