ФХР отреагировала на отмену молодёжного чемпионата мира – 2022

Федерация хоккея России отреагировала на отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022.



«После трех отменённых матчей на молодежном чемпионате мира-2022, Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», – написала пресс-служба ФХР на официальном сайте.

Напомним, 29 декабря, сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться 30 декабря, в 00:30 мск.



Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).



Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года должен пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».