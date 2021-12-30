Вячеслав Быков назвал чемпионами всех участников отменённого МЧМ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на отмену МЧМ-2022.

«Есть такое слово «прискорбно» — это как раз про отмену МЧМ. Очень жаль. Для каждого молодого хоккеиста, попадающего на чемпионат мира, это важное событие как в спортивной жизни, так и для продолжения дальнейшей карьеры. Но сейчас такая ситуация в мире… Её надо принять как должное. Руководство, которое приняло решение отменить МЧМ, действовало по определённой ситуации, которая складывалась по ходу всего турнира. Здоровье ребят со всех стран немного важнее. МЧМ, конечно, молодёжный праздник… Очень жаль, что так вышло. Считаю, что они все — чемпионы МЧМ.



Ситуация с коронавирусом в мире предполагала разный исход событий. Все мы, да и руководство, принявшее решение начать турнир, надеялись на улучшение санитарной ситуации. Но видите, как всё сложилось по итогу. Жалко», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.