Хуснутдинов — об отмене МЧМ: не передать словами эмоции. Очень обидно

Капитан молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов прокомментировал решение ИИХФ отменить молодёжный чемпионат мира 2022 года.

«Сегодня был обычный день. Просыпаюсь за 30 минут до отъезда и вижу сообщение – игра отменена.

Мандража перед сдачей ПЦР-тестов не было. Все понимали, где мы находимся. Ходили в масках, ни с кем из других команд не общались. А что случилось, то случилось.

Обидно очень. Готовились тщательно, создавали коллектив, команду, одно целое. И в середине чемпионата мира отменяют турнир. Не передать словами эмоции. Не знаю, что сказать», — сказал Хуснутдинов на пресс-конференции.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.