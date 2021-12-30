Хуснутдинов — об отмене МЧМ: не передать словами эмоции. Очень обидно

Капитан молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов прокомментировал решение ИИХФ отменить молодёжный чемпионат мира 2022 года.
«Сегодня был обычный день. Просыпаюсь за 30 минут до отъезда и вижу сообщение – игра отменена.
Мандража перед сдачей ПЦР-тестов не было. Все понимали, где мы находимся. Ходили в масках, ни с кем из других команд не общались. А что случилось, то случилось.
Обидно очень. Готовились тщательно, создавали коллектив, команду, одно целое. И в середине чемпионата мира отменяют турнир. Не передать словами эмоции. Не знаю, что сказать», — сказал Хуснутдинов на пресс-конференции.
29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.
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