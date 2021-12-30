Люк Тардиф: летом ИИХФ планирует заново провести МЧМ-2022 в Канаде

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2022 будет проведён позднее.

«Мы отменили текущий турнир, но с января мы начнём работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.

Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаёмся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут сыграны заново.

На данный момент, его определённо надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учётом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Полностью интервью с Тардифом можно прочитать здесь.