Хуснутдинов: от нас ничего не зависело — в сборной России соблюдали все правила

Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов отреагировал на отмену молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде.
«Сначала отменили наш ЮЧМ, а теперь и МЧМ? Очень обидно, потому что и ЮЧМ раз в жизни проходит, и МЧМ. Нужно с этим справиться, потому что от нас это не зависело. Какие правила нам дали, то мы и соблюдали, и были уверены, что всё будет хорошо. Сейчас после перелёта просто нужно спокойно поговорить с командой. Повторюсь, что от нас ничего не зависело, и нужно двигаться дальше.
Конечно, всё это обидно. Каждый по-своему может всё воспринять – кому-то будет легче всё перенести, кому-то тяжелее. Но думаю, что каждый сам понимает, как с этим справиться, с кем поговорить по душам, и всё будет отлично», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.
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