Капитан сборной России рассказал, как в команде отметят Новый год на карантине в Канаде

19-летний форвард молодёжной сборной России и системы санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов рассказал, как игроки планируют отмечать Новый год в Канаде, находясь на карантине.

«Будем делать всё по правилам. Скажут не выходить — не будем выходить. Поздравим друг друга по видео. От нас сейчас требуется выполнять то, что просят», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.