Хуснутдинов — о ситуации с положительным тестом у Мичкова: искать виновных — не наше дело

Капитан молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов высказался о неоднозначной ситуации с тестом на коронавирус его партнёра по команде – 17-летнего форварда Матвея Мичкова.

«Обсуждали ли в команде ситуацию с Мичковым? Канадский тест показал положительный результат, а наш — отрицательный? Нет, мы это не обсуждаем. Искать виновных — не наше дело. Мы приехали играть в хоккей. В команде не было разговоров по этому поводу», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.