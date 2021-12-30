Главный тренер сборной Словакии назвал «изюминкой» свадьбу в отеле во время МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной Словакии Иван Фенеш выразил мнение об организации молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде, об отмене которого стало известно ранее.
«С первого дня всё пошло не так, как мы ожидали. С первого дня в отель заселились иностранные постояльцы. Изюминкой всего является запланированная свадьба в среду. Непонятно», — приводит слова Фенеша журналист Denník Šport Матей Дерай в «Твиттере».
Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.
29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.
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