Главный тренер сборной Словакии назвал «изюминкой» свадьбу в отеле во время МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной Словакии Иван Фенеш выразил мнение об организации молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде, об отмене которого стало известно ранее.

«С первого дня всё пошло не так, как мы ожидали. С первого дня в отель заселились иностранные постояльцы. Изюминкой всего является запланированная свадьба в среду. Непонятно», — приводит слова Фенеша журналист Denník Šport Матей Дерай в «Твиттере».

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.