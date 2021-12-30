Европейский скаут: для игроков отменённый МЧМ мог стать кульминацией их карьеры

Европейский скаут Dobber Prospects Йокке Невалайнен выразил мнение об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде, посочувствовав хоккеистам.

«Сочувствую хоккеистам возрастной группы 2002 года рождения. Они пропустили чемпионат мира до 18 и 20 лет. Для многих эти события являются кульминацией их карьеры. Они никогда не вернут те моменты, которые могли бы иметь. Печальный момент в то время, когда у нас их много», — гласит публикация Невалайнена в «Твиттере».

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.