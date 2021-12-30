Журналист – об отмене МЧМ: многие не задумываются, какие расходы понесёт каждая федерация

Североамериканский журналист Энди Стрикленд выразил мнение о финансовых последствиях отмены молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде.

«Во всей этой шумихе сейчас многие не задумываются о том, сколько денег, вероятно, будет стоить каждой федерации, только чтобы выбраться из канадских Ред-Дира или Эдмонтона – сменить рейс, отказаться от обязательств в отеле и многое другое», — гласит публикация Стрикленда в «Твиттере».

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.



29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.