«Мечты угасли в мгновение ока». Вратарь молодёжной сборной Швеции Кланг – об отмене МЧМ

19-летний вратарь молодёжной сборной Швеции Калле Кланг высказался об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022 в Канаде.

«Ситуация с отменой турнира полностью абсурдна, по большей части мы в шоке. Мечты угасли в мгновение ока. Очень болезненные ощущения. Мы хотим отправиться домой, как можно скорее, но никто не знает, когда это произойдёт. Сейчас единственное желание — попасть домой», — цитирует Кланга Expressen.

Напомним, что Кланг был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2020 года в третьем раунде под общим 77-м номером. Сейчас он выступает на родине за шведский «Рёгле БК».

Ранее ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.