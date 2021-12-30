«Мечты угасли в мгновение ока». Вратарь молодёжной сборной Швеции Кланг – об отмене МЧМ

19-летний вратарь молодёжной сборной Швеции Калле Кланг высказался об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022 в Канаде.
«Ситуация с отменой турнира полностью абсурдна, по большей части мы в шоке. Мечты угасли в мгновение ока. Очень болезненные ощущения. Мы хотим отправиться домой, как можно скорее, но никто не знает, когда это произойдёт. Сейчас единственное желание — попасть домой», — цитирует Кланга Expressen.
Напомним, что Кланг был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2020 года в третьем раунде под общим 77-м номером. Сейчас он выступает на родине за шведский «Рёгле БК».
Ранее ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.
- 30 декабря 2021
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:25
-
02:09
-
02:02
-
01:49
-
01:39
-
01:32
-
01:25
-
01:23
-
01:19
-
01:16
-
01:11
-
01:08
-
01:02
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:45
-
00:38
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:03
- 29 декабря 2021
-
23:59
-
23:48
-
23:43
-
23:41
-
23:20