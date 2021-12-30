Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне, эффектно обыграв защитника «Флориды» Экблада

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0.
На 12-й минуте стартового игрового отрезка отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. В результате эффектного обыгрыша защитника «Флориды» Аарона Экблада один в один броском с неудобной руки он поразил ворота Сергея Бобровского.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
Таким образом, Панарин к 30-й игре текущего сезона преодолел отметку в 10 заброшенных шайб, также на его счету 24 результативные передачи при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.
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