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«Изобретатель хоккея снова принялся за своё». «Твиттер» «Рейнджерс» — о голе Панарина

«Изобретатель хоккея снова принялся за своё». «Твиттер» «Рейнджерс» — о голе Панарина
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Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере» ярко отреагировала на юбилейный гол российского нападающего Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».

На 12-й минуте стартового игрового отрезка отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. В результате эффектного обыгрыша защитника «Флориды» Аарона Экблада один в один броском с неудобной руки он поразил ворота Сергея Бобровского.

«Изобретатель хоккея снова в деле», — гласит публикация «Рейнджерс» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Таким образом, Панарин к 30-й игре текущего сезона преодолел отметку в 10 заброшенных шайб, также на его счету 24 результативные передачи при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.

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