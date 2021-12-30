«ИИХФ – одна большая шутка». Обозреватель шведского издания – об отмене МЧМ-2022
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Пер Бьюрман, обозреватель шведского издания Aftonbladet, в своём «твиттере» отреагировал на решение Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) отменить молодёжный чемпионат мира – 2022 во время проведения группового этапа соревнований.
«ИИХФ – одна большая шутка», — гласит публикация Бьюрмана в «Твиттере».
Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.
29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, в четверг, 30 декабря, в 00:30 мск.
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