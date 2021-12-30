Тренин поразил ворота Самсонова в игре «Вашингтон» — «Нэшвилл», забив в 6-й раз в сезоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 3:2.

На старте 2-го периода отличился 24-летний российский форвард «хищников» Яков Тренин, поразивший ворота своего соотечественника Ильи Самсонова. Ему удалось забросить первую шайбу «Нэшвилла» в этой игре, уже спустя шесть минут хоккеисты гостей вновь забросили, сократив отставание до одной шайбы – автором заброшенной шайбы стал Люк Канин.

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Для Тренина этот гол стал шестым в сезоне, также на его счету три результативные передачи в 31 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-1» и 22 минутах штрафного времени.