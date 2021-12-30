Сына Патрика Марло пытались похитить в отеле

Сын двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Патрика Марло едва не стал жертвой похищения. Об инциденте написала в своём «твиттере» супруга хоккеиста.
«Нашего сына сегодня чуть не похитили. И мне нужно поблагодарить семью Хедлам из Луизианы, маму Джессику и папу, спасших Броуди от пары, которая следовала за ним. Броуди спустился к бассейну отеля, чтобы забрать свои солнцезащитные очки, которые он забыл», — прокомментировала супруга Патрика Марло Кристина.
По словам Кристины Марло, неизвестная женщина следовала за её ребёнком, начала задавать ему вопросы, а затем попыталась заставить его пойти вместе с ней и её спутником, но в ситуацию вмешалась описанная выше супружеская пара.
«Я в долгу перед ними, я даже не могу описать это», — добавила Кристина Марло.
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Патрик Марло подавляющее большинство своих матчей в НХЛ провёл за «Сан-Хосе» на протяжении 19 сезонов подряд. С 2017 по 2019 год он играл в «Торонто Мэйпл Лифс», а в ходе предыдущего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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