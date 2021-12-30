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В молодёжной сборной Швеции отреагировали на отмену МЧМ-2022

В молодёжной сборной Швеции отреагировали на отмену МЧМ-2022
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Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился мыслями по поводу отмены встречи юниорского чемпионата мира 2022 года.

«Очень печальная новость, хотя мы понимаем почему так сделали в связи с нынешней ситуацией. Мне вместе с ребятами грустно, они хорошо начали турнир. Мы чувствуем, что могли бы достичь многого на нём. Это была самая веселая моя работа, и то, что она закончится так, пропустив прошлый турнир из-за ковида, и то, что турнир отменяется в этом году — невероятно грустно», — передала слова Томаса Монтена команда «Тре Кронор» на своей официальной странице в «Твиттере».

Статистика МЧМ-2022.

Напомним, сборная Швеции 27 декабря выиграла у сборной России счётом 3:6. Матч между Швецией и США был запланирован на ночь с 29 на 30 декабря.

29 декабря ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

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