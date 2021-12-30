Казанский рассказал о различии тренировок сборной России с другими командами на МЧМ-2022

Комментатор молодёжного чемпионата мира – 2022 Денис Казанский рассказал как смотрелась сборная России на тренировках по сравнению с другими сборнами на МЧМ-2022.



«Мы были на тренировках нашей команды и видели, что очень много над чем нужно было ещё работать. Это особенно важно в сравнении с теми тренировками, которые мы видели у США, Канады и Швеции. Там шла шлифовка каких-то деталей, у нас всё было не так. Долго наигрывалось большинство уже в Канаде. Резонный вопрос, почему всё это раньше не делалось?



С голкиперами ничего не было понятно: от игры к игре мы не понимали, кто будет играть в воротах. Это беда. В других сборных знали, кто у них играет, плюс могли выбирать. Мы, мне кажется, больше гадали. Но в любом случае это молодёжный чемпионат мира, здесь всё меняется очень быстро. Достаточно одной шайбы, чтобы изменить ход турнира.



Я надеялся, что у нас может получиться. Впервые, кстати, вижу, чтобы команда полностью состояла из леворуких игроков. Праворукий у нас главный тренер и вратарь. И эта деталь, на которую, с одной стороны, можно не обращать внимания, а с другой, канадцы нас спокойно ловили на этом: на выходе из зоны, при игре в неравных составах. Это было не в плюс нам. Однако опять же, я верил, что эти ребята способны. И Матвей Мичков, и Марат Хуснутдинов, и Данила Юров, который прибавлял с каждой игрой, и Кирсанов с Новиковым. Они росли по ходу турнира», – цитирует Казанского Sport24.

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