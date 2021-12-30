Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бесконечное разочарование». В сборной Чехии прокомментировали отмену МЧМ-2022

«Бесконечное разочарование». В сборной Чехии прокомментировали отмену МЧМ-2022
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Карел Млейнек прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира, который проходил в Канаде.

«Это одно долгое, бесконечное разочарование», — приводит слова специалиста портал isport-blesk.cz.

Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной Чехии присудили техническое поражение во встрече с командой Финляндии из-за положительного теста на коронавирус.

«Мы должны были позавтракать утром, и в 7 часов по местному времени мне позвонил менеджер команды и сказал, что, к сожалению, у нас в команде есть положительный результат теста на коронавирус. В результате игрокам сразу сообщили, что они должны оставаться в номерах на карантине. Еду приносили к дверям, эта ситуация нам хорошо знакома за последние два года. Затем мы созвали онлайн-встречу, чтобы обсудить ситуацию, ожидая результатов тестирования. Мы надеялись, что всё же сможем провести следующий матч с Австрией», — рассказал наставник молодёжной сборной Чехии.

Новость по теме
ИИХФ официально объявила об отмене МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021