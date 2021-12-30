Кузнецов забросил десятую шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт третий период, в счёте ведут хозяева – 4:3.
Ближе к концу третьего периода отличился российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, поразивший ворота Юусе Сароса. Ему удалось вывести свою команду вперёд. Также эта шайба стала десятой для хоккеиста в розыгрыше текущего чемпионата.
В нынешнем сезоне НХЛ у Кузнецова 29 сыгранных матчей, 10 заброшенных шайб и 21 голевая передача.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 31 встречу и набрал 43 очка. Сейчас столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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