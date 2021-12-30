Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов забросил десятую шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом»

Кузнецов забросил десятую шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом»
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт третий период, в счёте ведут хозяева – 4:3.

Ближе к концу третьего периода отличился российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, поразивший ворота Юусе Сароса. Ему удалось вывести свою команду вперёд. Также эта шайба стала десятой для хоккеиста в розыгрыше текущего чемпионата.

В нынешнем сезоне НХЛ у Кузнецова 29 сыгранных матчей, 10 заброшенных шайб и 21 голевая передача.

В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 31 встречу и набрал 43 очка. Сейчас столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Новость по теме
Тренин поразил ворота Самсонова в игре «Вашингтон» — «Нэшвилл», забив в 6-й раз в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021