Кузнецов принёс победу «Вашингтону» в матче с «Нэшвиллом», у Овечкина голевая передача

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 5:3.
На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер с передачи россиянина Александра Овечкина. Вторая шайба хозяев была заброшена Джоном Карлсоном на 13-й минуте, третья шайба попала в ворота «Нэшвила» на 18-й минуте, отличился Ник Дауд.
Во втором периоде все три шайбы забили «Предаторз». На 21-й минуте отличился россиянин Яков Тренин, на 27-й минуте сразу две шайбы были заброшены Люком Канином и Филипом Форсбергом.
В третьем периоде Евгений Кузнецов переломил ход игры забросив шайбу на 54-й минуте. Следом Карл Хагелин с подачи российского защитника Дмитрия Орлова поразил ворота «Нэшвилла» на 58-й минуте.
Вратарь «Вашингтона» россиянин Илья Самсонов отразил 16 из 19 бросков.
В этом матче за «Вашингтон Кэпиталз» дебютировал 22-летний российский защитник Александр Алексеев, который провел на льду около десяти минут.
- 30 декабря 2021
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