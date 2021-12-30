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Кузнецов принёс победу «Вашингтону» в матче с «Нэшвиллом», у Овечкина голевая передача

Кузнецов принёс победу «Вашингтону» в матче с «Нэшвиллом», у Овечкина голевая передача
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 5:3.

На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер с передачи россиянина Александра Овечкина. Вторая шайба хозяев была заброшена Джоном Карлсоном на 13-й минуте, третья шайба попала в ворота «Нэшвила» на 18-й минуте, отличился Ник Дауд.

Во втором периоде все три шайбы забили «Предаторз». На 21-й минуте отличился россиянин Яков Тренин, на 27-й минуте сразу две шайбы были заброшены Люком Канином и Филипом Форсбергом.

В третьем периоде Евгений Кузнецов переломил ход игры забросив шайбу на 54-й минуте. Следом Карл Хагелин с подачи российского защитника Дмитрия Орлова поразил ворота «Нэшвилла» на 58-й минуте.

Вратарь «Вашингтона» россиянин Илья Самсонов отразил 16 из 19 бросков.

В этом матче за «Вашингтон Кэпиталз» дебютировал 22-летний российский защитник Александр Алексеев, который провел на льду около десяти минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эллер (Карлсон, Овечкин) – 03:15' (5x5)   2:0 Карлсон (Бекстрём, Орлов) – 13:11' (5x5)   3:0 Дауд (Хагелин, Кемпны) – 18:52' (5x5)   3:1 Тренин (Жанно, Фаббро) – 21:23' (5x5)   3:2 Канин (Толванен, Харпур) – 27:03' (5x5)   3:3 Форсберг (Фаббро, Гранлунд) – 27:38' (5x5)   4:3 Кузнецов (Оши, Карлсон) – 54:24' (4x5)   5:3 Хагелин (Орлов, Карлсон) – 58:57' (en)
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