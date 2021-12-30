Овечкину осталось набрать одно очко, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев – 5:3.



На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер с передачи россиянина Александра Овечкина. Вторая шайба хозяев была заброшена Джоном Карлсоном на 13-й минуте, третья шайба попала в ворота «Нэшвила» на 18-й минуте, отличился Ник Дауд.



Во втором периоде все три шайбы забили «Предаторз». На 21-й минуте отличился россиянин Яков Тренин, на 27-й минуте сразу две шайбы были заброшены Люком Канином и Филипом Форсбергом.



В третьем периоде Евгений Кузнецов переломил ход игры забросив шайбу на 54-й минуте. Следом Карл Хагелин с подачи российского защитника Дмитрия Орлова поразил ворота «Нэшвилла» на 58-й минуте.

36-летний капитан столичной команды в этом матче отметился голевой переачей. Сейчас на счету Александра 1368 (752+616) очков в 1228 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Джонни до одного результативного действия.