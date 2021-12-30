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Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Сиэтлом»

Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Сиэтлом»
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Сегодня, 30 декабря, в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 3:2 (ОТ).

За «Флайерз» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, а победу в овертайме принёс Иван Проворов. В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд и Жереми Лозон.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Жиру, Конечны) – 04:44' (5x4)   1:1 Гурд (Суси, Гики) – 12:46' (5x4)   2:1 Лозон (Ларссон, Йернкрок) – 54:32' (5x5)   2:2 ван Римсдайк (Санхайм, Ристолайнен) – 54:47' (5x5)   2:3 Проворов (Хейз) – 62:14' (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Также сегодня проходила встреча между «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс», которая тоже завершилась после овертайма победой «Ванкувера» – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами: на 17-й минуте Сэм Кэррик забил за «Анахайм», на 42-й Таннер Пирсон сравнял счёт. Победу гостям в овертайме принёс гол Джей Ти Миллера.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кэррик (Делорье, Линдхольм) – 16:26' (5x5)   1:1 Пирсон (Хьюз, Миллер) – 41:21' (5x5)   1:2 Миллер – 60:26' (3x3)
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