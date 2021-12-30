Гол Проворова в овертайме принёс «Филадельфии» победу над «Сиэтлом»

Сегодня, 30 декабря, в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 3:2 (ОТ).

За «Флайерз» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, а победу в овертайме принёс Иван Проворов. В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд и Жереми Лозон.

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Также сегодня проходила встреча между «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс», которая тоже завершилась после овертайма победой «Ванкувера» – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами: на 17-й минуте Сэм Кэррик забил за «Анахайм», на 42-й Таннер Пирсон сравнял счёт. Победу гостям в овертайме принёс гол Джей Ти Миллера.