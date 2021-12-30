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Валуев прокомментировал возможный перенос Олимпиады

Валуев прокомментировал возможный перенос Олимпиады
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал возможное проведение МЧМ-2022 летом.

«Что касается возможного переноса Олимпиады после отмены МЧМ, никто не может просчитать коронавирусную обстановку даже через месяц», – сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф намерен провести турнир летом.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.

Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.

До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

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