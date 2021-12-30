Журова объяснила, почему Олимпиаду вряд ли перенесут после отмены МЧМ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказал, почему Олимпиаду вряд ли перенесут после отменённого МЧМ-2022.
«Отмена молодёжного чемпионата мира лучше, чем технические поражения командам. А то проходили бы дальше те, кто меньше заболел. Это не по-спортивному. Понимаю, что для организаторов были сложности, все же приехали здоровыми, а где-то не была создана чистая зона.
Что касается возможной отмены Олимпиады после отмены МЧМ, то те, кто уже ездил на предварительные соревнования в Китай, знают, какие жёсткие там правила. Для спортсменов будет не очень комфортно, но, скорее всего, заражений не будет. Я так понимаю, каждая страна будет делать двухнедельный карантин до ОИ. А в самом Пекине будут очень серьезные меры», – сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 30 декабря 2021
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