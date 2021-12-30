Татьяна Тарасова отреагировала на отмену МЧМ-2022 из-за коронавируса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Раз международная Федерация хоккея приняла решение отменить молодёжный чемпионат мира — значит, всё сделали правильно. Они думали об этой проблеме, которую надо было быстро решать.



Все болеют, сложная ситуация. Здоровье спортсменов сейчас конечно важнее, чем чемпионат мира», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.



29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).