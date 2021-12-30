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Борис Михайлов: отмена МЧМ — драматичное событие для всего хоккея

Борис Михайлов: отмена МЧМ — драматичное событие для всего хоккея
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Отмена молодёжного чемпионата мира — это драматичное событие для молодых хоккеистов и всего хоккея в целом. Не очень приятное решение ИИХФ, но этого требовала обстановка. Организаторы и Федерация прежде всего думают о нормальном проведении чемпионата мира и о здоровье молодых хоккеистов.

В Канаде были такие правила, что если перед игрой есть хоть один заболевший, то команде засчитывается поражение. В данной ситуации отмена — это разумное и правильное решение», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

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