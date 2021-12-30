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«Не будите бурю!» Борис Михайлов — о возможной отмене Олимпиады

«Не будите бурю!» Борис Михайлов — о возможной отмене Олимпиады
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал возможную отмену Олимпиады-2022 после решения не доигрывать молодёжный чемпионат мира – 2022.

«Говоря о переносе Олимпийских игр, хочется сказать только одно: не будите бурю! Не стоит бежать впереди паровоза раньше времени. Если в мире будет эпидемия, то естественно Олимпийские игры в Пекине отменят. Это тоже будет трагедия. До Олимпиады ещё полтора месяца, рано об этом говорить», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

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