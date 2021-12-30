Техническая готовность «Арены Омск» превысила 50%. В 2021 году полностью завершен монтаж основных конструкций Арены. Построены все шесть этажей здания, смонтированы трибуны и кровля, сообщает официальный «Инстаграм» «Авангарда».
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«Завершено остекление зрительских павильонов досмотра. Запущен индивидуальный тепловой пункт. В здание подано теплоснабжение.
Продолжается утепление здания, монтируются металлоконструкции холодного и теплого контуров фасада, внешние и внутренние инженерные сети. Установлено более 50% внутренних перегородок, ведётся отделка.
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На объект доставлено холодильное оборудование для подготовки льда. Началась поставка вентиляционного оборудования. В период новогодних праздников строительство остановится только на один выходной день – 1 января 2022г», – написала пресс-служба «Авангарда» в «Инстаграме».
Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт в родном городе.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».
- 30 декабря 2021
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