Виталий Давыдов назвал фаворита за первый посев в Западной конференции

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о том, кто в Западной конференции завершит регулярный чемпионат на первом месте.
«Да, борьба за первый посев на Западе будет идти до последнего. Вызывает опасения СКА – насколько знаю, это лучший декабрь в истории армейцев — с 9 победами в 11 матчах. Непонятен «Йокерит», который чередует эффектные победы с поражениями, но он тоже рядом. Как и ЦСКА, у которого по именам очень крепкий состав.
Меня удивляет, что в этом сезоне от группы лидеров отстал «Локомотив». Не совсем понятно, что происходит в Ярославле. Зато подтянулся «Спартак». Все эти команды на каких-то отрезках тоже опасны.
Кто фаворит? Для меня фаворит всегда один – родное московское «Динамо». Пока сезон для бело-голубых проходит качественно, грех жаловаться», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 30 декабря 2021
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