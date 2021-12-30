Пономарёв – о сборной: у кого-то вчера был положительный, а сегодня отрицательный тест

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв рассказал об отменённом молодёжном чемпионате мира – 2022.



«Я встал в 9 утра, сделал упражнения на пресс, как обычно делаю перед игрой. Потом пошёл на завтрак, после этого было командное собрание. Всё было нормально. Пришёл в номер, почистил зубы, умылся и лёг почитать. Когда дочитывал последнюю страницу книги, в группу написали, что сегодня игры не будет, мы должны сидеть в номерах, нам засчитано техническое поражение. Прошло часа два. В это время поговорил с родителями, пришёл к мысли, что ничего страшного не произошло, эта игра в прошлом, надо готовиться к матчу с США. И вот приходит информация, что чемпионат мира отменён.



Положительный тест у Мичкова? Я точно не знаю, у кого, но у кого-то точно был ложно-положительный тест на ковид.

Почему ложно-положительный? Потому что, по словам персонала, вчера был положительный, а сегодня — отрицательный. Точной информации пока нет. Все ребята в команде, конечно, очень расстроены, в тяжёлом состоянии. Для многих это последний молодёжный чемпионат мира в карьере – последнее событие, которое одной ногой держит тебя на молодёжном уровне и говорит, что ты пока ещё молодой игрок. После МЧМ дорога только во взрослый хоккей, и ты уже сам за себя отвечаешь.

Отсутствие «пузыря»? Да, такого «пузыря», как в прошлом году, точно не было. Но всё равно организация была хорошей, дисциплина присутствовала: никто не нарушал правила, все сидели по номерам, никуда не ходили. Считаю, что никого из ребят нельзя винить в произошедшем. Значит, эта гадость была внутри нашего отеля», – цитирует Пономарёва Sport24.